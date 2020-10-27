«Локомотив» – «Бавария»: ставка Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Бавария».



Ставка: меньше 4 мячей в матче за 2.19.



«Здесь разброс от крупной победы «Баварии» с большой форой до ничьей, которую я не исключаю в этом матче. Однако за два дня до игры делать прогноз в данном случае совершенно невозможно, потому что мы не знаем, в каком составе «Бавария» отправится на игру и в каком составе выйдет на поле.



«Бавария» свои турнирные задачи выполнила. Она разгромила «Атлетико» со счётом 4:0. После такого сомнений в выходе немцев из группы лично у меня нет.



Поэтому предстоящий матч для гостей вовсе не является ключевым, в котором нужно выигрывать во что бы то ни стало. Поэтому не вижу для «Баварии» необходимости ломать себе ноги, биться за каждый мяч, сражаться. Не исключаю, что ключевые игроки получат отдых.



Это значит, что у «Локо» есть шанс. Более того, букмекеры дают за победу «Локомотива» 18.00. 100 рублей на коэффициент 18.00 даже я поставлю. Почему бы нет? «Бавария» проиграла «Хоффейнхайму».



Здесь вопрос только о мотивации. А у «Локомотива» настрой будет запредельный. Команда провела неплохой матч в «Зальцбурге». Если Николич умудрится продолжить беспроигрышную серию, то он будет в полном порядке и будет чувствовать себя более чем уверенно. Конечно, «Локомотив» с точки зрения мотивации будет выглядеть предпочтительнее немецкого клуба.



Буду исходить из того, что у «Локомотива» будет шанс провести хорошую игру. И даже побороться за очки. Очень сложно выбрать ставку на матч, не зная состава.



2.13 предлагают за ТМ (3.5). Предположу, что «Локомотив» выстоит и результативным для «Баварии» матч не получится», — сказал Черданцев.

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