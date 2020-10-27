«Локомотив» — «Бавария»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов 27 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Бавария» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: крупная победа «Баварии» за 2.01.



«Сразу скажу, никаких положительных ощущений перед этим матчем у меня нет. Не представляю, как «Локомотив» будет играть с «Баварией», если он проигрывает «Ротору» на своём поле. Проблемы с составом есть. Алексею Миранчуку даже близко замену не нашли, Баринову тоже. Крыховяк сдал, на мой взгляд. Антон Миранчук каждый матч не может тащить команду. Для меня загадка, почему не играет с первых минут Зе Луиш. Он адаптирован к России, понимает, в какой футбол может играть «Локомотив». Его нужно наигрывать. Но у Николича какие-то свои мысли. Хорошо хоть, что уже одно очко набрали.



А что сказать про «Баварию». Был какой-то сиюминутный спад. Хотя и спадом это трудно назвать. Тогда было тяжело с «Севильей», проиграли «Хоффенхайму», с Дортмундом помучились в Суперкубке и с «Гертой» в чемпионате. Но все матчи шли друг за другом, уложились, наверное, в две недели. На старте сезона тяжело в таком графике всё время побеждать. А сейчас разрывают «Атлетико» без шансов. Выходят с «Айнтрахтом» и забивают пять: Левандовски бьёт рекорды, выходит 17-летней паренёк и тоже кладёт.



Могу себе представить, что «Локомотив» забьёт. Стандарт какой-нибудь. Может, пенальти вдруг поставят. Сейчас это не редкость. Но «Бавария» забьёт столько, сколько она захочет. Дальше у неё «Кельн» в чемпионате, так что сейчас силы можно не экономить.



Просто поставлю на «Баварию» с форой (-2.5) мяча. Совсем разный уровень клубов», — сказал Титов.

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