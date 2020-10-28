«Боруссия Д» — «Зенит»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча ЛЧ

28 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Зенит». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех «Зенита» оценён букмекерами коэффициентом 9.00. Поставить на ничью предлагают за 5.60.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72, на удаление — за 3.80, на пенальти — за 2.50. Гол Артёма Дзюбы идёт за 4.00.
Если сине-бело-голубые наберут очки, сыграет коэффициент 3.30 (30%).
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