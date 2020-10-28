«МЮ» — «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча 28.10

28 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех «Лейпцига» оценён букмекерами коэффициентом 3.33. Поставить на ничью предлагают за 3.58.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.