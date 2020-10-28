«МЮ» — «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча 28.10
28 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех «Лейпцига» оценён букмекерами коэффициентом 3.33. Поставить на ничью предлагают за 3.58.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.
«МЮ» — «РБ Лейпциг». Прогноз: де Хеа, Магуайр и Линделёф сядут в лужу на «Олд Траффорд»
В шести матчах сезона из семи «быки» забивали как минимум дважды.
- 28 октября 2020
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
07:15
-
06:30
-
01:08
- 27 октября 2020
-
23:55
-
23:46
-
23:39
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:05
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
Партнерский контент