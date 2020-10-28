«Боруссия» Д — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Зенит» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Боруссии» минимум в 2 мяча за 1.97.



«Здесь, наверное, даже не о чем говорить. «Зенит» в последнее время выглядит невразумительно, причём во всех турнирах. У «Боруссии» тоже есть некоторые проблемы, она мучается со своими соперниками, даже с «Шальке» в последнем туре. Первый тайм был очень непонятный и сумбурный. Но всё в итоге решил класс исполнителей. У «Боруссии» он выше. Как будет с «Зенитом» — посмотрим.



Мне кажется, что поражение в первой игре от «Лацио» должно подстегнуть Дортмунд. Конечно, потери очков здесь допускать нельзя. Это даже не обсуждается. Да и победа должна быть достаточно уверенной.



Думаю, можно поставить на «Боруссию» с форой (-1,5) мяча и коэффициентом 1,97. Прежде всего исхожу из того состояния, в котором находится «Зенит». Состояние это довольно печальное», — сказал Андронов.

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