«Севилья» — «Ренн»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Ренн» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: ТМ 3 за 1.50.



«Севилья» после паузы на сборные выглядит не лучшим образом. В Лиге чемпионов она сыграла 0:0 с «Челси» на выезде, а вот в чемпионате проиграла дважды по 0:1 — «Гранаде» в гостях и «Эйбару» дома. Три матча подряд «Севилья» не забивает. Если вы видели матч против «Эйбара», то «Севилья» была жалким подобием клуба, который наводил страх в Лиге Европы и достойно смотрелся против «Баварии» в Суперкубке.



«Ренн» может воспользоваться состоянием «Севильи». «Ренн» после Лиги чемпионов тоже проиграл в чемпионате. Уступил он «Анже», хотя и вёл в счёте. Вот так Лига чемпионов на клубах отражается: на ком-то положительно, на ком-то отрицательно.



«Севилья» потеряла Жюля Кюнде из-за положительного теста на коронавирус. И учитывая, что «Севилья» в последних матчах вообще не забивает, думаю, «Ренн» вряд ли понесётся вперёд, понимая, что можно нарваться. Сама «Севилья» также не в том состоянии, чтобы играть в открытый футбол с «Ренном». Думаю, Лопетеги постарается аккуратно к сопернику присмотреться и свести риск к минимуму, несмотря на то что «Севилья» играет дома.



Тотал меньше трёх мячей за 1,5 кажется мне интересным вариантом. Можно и в экспресс засунуть, и сыграть ординаром. У каждого тут свои мысли. Но можно взять и ставку без расхода — «тотал меньше 2.5 мяча за 1.78. Смотрится неплохо. Конечно, «Севилья» — фаворит, и вариант «1X через тотал меньше 2.5 мяча или 3.5 мяча» можно сыграть. Но мне просто кажется, что много забитых мячей быть не должно», — сказал Генич.

«Севилья» — «Ренн». Прогноз: «Краснодар» не дожали, c Сусо и Ракитичем будет ещё тяжелее В последних пяти поединках испанцы забили всего два мяча.