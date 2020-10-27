«Севилья» — «Ренн». Прогноз: «Краснодар» не дожали, c Сусо и Ракитичем будет ещё тяжелее

28 октября «Севилья» примет «Ренн» в матче 2-го тура группы E Лиги чемпионов. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех французского клуба оценён букмекерами коэффициентом 6.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Ренн» 28 октября 2020

Букмекеры не уверены, что матч группы E «Севилья» — «Ренн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Севилья» — «Ренн» (28.10.2020)

Групповая стадия еврокубков стремительно набирает ход. Из-за коронавируса старт Лиги чемпионов и Лиги Европы был отложен, так что придётся играть практически без пауз. В Лиге чемпионов наступает второй тур. Среди прочих 28 октября в группе E испанская «Севилья» примет французский «Ренн», начало — в 23:00 мск.

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Действующий победитель Лиги Европы в первом туре группового этапа Лиги чемпионов встречался на «Стэмфорд Бридж» с местным «Челси». Соперники играли достаточно сдержанно, за 90 минут нанесли всего 11 ударов по воротам на двоих. Пожалуй, нулевая ничья – справедливый исход, хотя испанцы создали даже чуть больше.



Но в чемпионате Испании после международной паузы у «Севильи» совсем не складывается. Она успела провести два матча, в обоих потерпела поражения со счётом 0:1. Сперва в гостях от «Гранады», затем дома от «Эйбара». Едва ли 13 строчку можно назвать удовлетворительным результатом, хотя есть ещё две игры в запасе.



На «Ренне» выступление в Лиге чемпионов тоже сказалось с отрицательным знаком. После домашнего поединка с «Краснодаром» клуб в восьмом туре чемпионата Франции принимал нестабильный «Анже» и потерпел первое поражение в текущем сезоне (1:2). При этом хозяева даже вели в счёте, но слабая реализация не дала развить преимущество.

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С краснодарцами в еврокубках красно-чёрные тоже сподобились лишь на один точный выстрел (1:1). Правда, забить они смогли только с одиннадцатиметрового. Но тут скорее нужно отметить надёжную игру молодого голкипера россиян Матвея Сафонова, потому что моментов у французов было достаточно. В концовке немного не дожали.



Впрочем, так или иначе, а результативность «Ренна» несколько просела. Хотя ещё до октябрьской международной паузы клуб был одним из самых результативных во французской Лиге 1 и заслуженно лидировал в турнирной таблице. Теперь же всё чаще дело стопорится на одном мяче.



Оборона у «Севильи» в порядке. Она практически ничего не дала придумать дорогостоящей атаке Фрэнка Лэмпарда, да и в целом пропускает в последнее время редко. В пяти последних поединках испанцы достали из сетки своих ворот всего три мяча, один из них от «Барселоны». Прессинг на месте, центр обороны хорош.

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Правда, с результативностью тоже беда, созидание на фоне плотного графика даётся с большим трудом. Лидеры атаки Люк де Йонг и Окампос в порядке, но за те же пять последних игр забили только два гола.



Скорее всего, нас ждёт довольно закрытая игра. «Ренну» против опытнейшего соперника, да ещё и вдали от дома, раскрываться смысла нет. А у «Севильи» пока не получается уверенно вскрывать плотную защиту соперников. При таких раскладах мы бы проверили классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Ренн» 28 октября 2020 года

Уже пять матчей подряд «Севильи» получаются низовыми, предпосылок для обратной тенденции пока не наблюдается. «Ренну» раскрываться в гостях у опытнейшего соперника смысла нет, благо что обороняться французский клуб умеет. Ждёт закрытую игру с небольшим количеством голов. Цена ошибки велика, поскольку проигравший окажется на дне квартета.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.