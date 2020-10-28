«Автомобилист» — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Автомобилист» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.33.
«Сейчас «Локомотив» демонстрирует шикарную форму. Девять побед подряд! Последний матч завершился со счётом 5:0 в пользу «железнодорожников», причём в Уфе удалось вынести «Салават Юлаев». Голкипер Эдвард Паскаль в последних четырёх матчах сделал три «сухаря», а ещё в одной игре пропустил лишь одну шайбу (5:1 с «Нефтехимиком»).
«Автомобилист» провёл последний матч в Балашихе, где по всем статьям уступил «Авангарду» (3:6). Особенно бросалось в глаза, как екатеринбуржцы уступили на вбрасываниях (15-36). Конечно, тут сказывается и отсутствие капитана Павла Дацюка, который даже в 42 года находится в шикарной форме. Но теперь у него травма, и он выбыл до середины ноября.
При таком раскладе я бы замахнулся на коэффициент 2.33, что «Локомотив» победит в основное время. Цифры хорошие, да и тонус ярославцы набрали просто потрясающий. К тому же «Автомобилист» пропускает слишком много, а «Локомотив» — слишком мало. Да, я верю в их 10-ю победу подряд», — сказал Лысенков.
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