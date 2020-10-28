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«Боруссия» Д — «Зенит»: прогноз Романа Нагучева на игру Лиги чемпионов в Германии

«Боруссия» Д — «Зенит»: прогноз Романа Нагучева на игру Лиги чемпионов в Германии
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Боруссия Дортмунд» — «Зенит».

Ставка: «Боруссия» выиграет оба тайма за 2.70.

«Боруссия» великолепно сыграла в матче с «Шальке». Особенно она добавила во втором тайме. Учитывая, что матч с «Зенитом» будет для «шмелей» домашним, эту игру можно было бы рассматривать как репетицию перед встречей с сине-бело-голубыми.

«Зенит» не попал в Лигу чемпионов так, как хотел. Команда Сергея Семака слабо провела первый тайм, а у подопечных Люсьена Фара есть особенность: здорово проводить вторую половину. Однако если соперник позволит, то «шмели» могут и начать игру агрессивно. Всё зависит от основного состава.

Я бы предположил другой вариант: «Дортмунд» выиграет оба тайма против «Зенита». Возможно, вторая половина будет результативнее, чем первая, если первые 45 минут уйдут на то, чтобы команды присмотрелись друг к другу.

Есть ещё одна деталь, которая может быть в пользу «Зенита», — это то, что Сергей Семак, будучи исполняющим обязанности главного тренера, уже выигрывал у «Боруссии». Было это именно в гостях. Правда, тогда были Халк и Аксель Витсель, а сейчас никого нет. Ещё и «Зенит» играет на осеннем отрезке неубедительно», — сказал Нагучев.

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Мотивированные дортмундцы на своём поле редко отпускают уступающих в классе оппонентов.
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