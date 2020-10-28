«Краснодар» — «Челси»: прогноз Александра Аксёнова на матч 2-го тура группового этапа ЛЧ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» минимум в 2 мяча за 2.25.



«Краснодар» ждёт тяжёлый матч с «Челси». Даже если бы краснодарцы играли в оптимальном сочетании, то «Челси» бы всё равно считался ярко выраженным фаворитом – подбор игроков, опыт, статус.



Но мы помним, что у «Краснодара» очень серьёзные потери. Уже давно травмирован Ари, не будет Классена, Кабеллы, Вандерсона. Это те игроки, которые определяют игру «Краснодара», без них команда играет плохо. Наверное, мы увидим «Краснодар», который будет основательно защищаться. На что «Краснодар» будет рассчитывать впереди, сказать достаточно трудно. Но и оборона не та линия, которая отмечается каким-то спокойствием и умением не пропустить, тем более в матче с «Челси». В чемпионате России в обороне возникают серьёзные трудности, а в матче с «Челси» будет ещё сложнее.



Я сделаю прогноз на победу «Челси» с форой (-1.5). Они вполне могут победить с преимуществом минимум два мяча», — сказал Аксёнов.

«Краснодар» — «Челси». Прогноз: без шансов для Мусаева. Лэмпард, Вернер и Канте дадут жару В трёх матчах в футболке «Челси» Эдуард Менди ни разу не пропустил.