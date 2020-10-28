«Боруссия» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч 2-го тура Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Зенит».



Ставка: победа «Боруссии» в один мяч за 3.76.



«Боруссия» неожиданно проиграла в первой игре группового этапа Лиги чемпионов римскому «Лацио», причём со счётом 1:3, на что мало кто мог бы дать прогноз.



В Бундеслиге у «шмелей» дела обстоят намного лучше. Кроме поражения от «Аугсбурга» в активе жёлто-чёрных четыре победы и 12 баллов, как и у «Баварии».



В трёх последних турах хозяева выиграли – у «Фрайбурга» (4:0), «Хоффенхайма» (1:0) и «Шальке» (3:0).



«Зенит» разочаровал в первой игре группового этапа, уступив на своём поле «Брюгге» (1:2). Это поражение стало причиной и следующего поражения, на этот раз в розыгрыше Российской Премьер-Лиги от «Рубина» (1:2). Эта неудача привела к тому, что чемпион упустил первую позицию и теперь уступает «Спартаку» три пункта.



В составе россиян не сыграют Азмун и Малком, у которого травмировано колено. В составе немецкой команды на поле не выйдут Джан, Загаду, Шмельцер и Шульц.



В этой игре я отдаю предпочтение как 60 на 30. Немцы размялись в минувшие выходные и не имеют права на ошибку. У питерского клуба в составе много опытных исполнителей, таких как Ракицкий и Бариос.



Я считаю, что хозяева будут выглядеть посвежее и сумеют одержать минимальную викторию», — сказал Мостовой.

«Боруссия Д» — «Зенит». Прогноз: Витсель, Санчо и Холанд усилят слухи об отставке Семака Мотивированные дортмундцы на своём поле редко отпускают уступающих в классе оппонентов.