«Ювентус» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Барселона».



Ставка: «Ювентус» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.95.



«Во втором туре Лиги чемпионов самая мощная афиша по громкости команд – это, безусловно, встреча «Ювентуса» против «Барселоны».



Казалось, что здесь будет противостояние Роналду против Месси – долгожданное противостояние, потому что когда Криштиану перешел в «Ювентус», то нам стало недоставать соперничества двух лучших футболистов современности.



Но, к сожалению для всех, Криштиану Роналду, скорее всего, этот матч пропустит из-за коронавируса. Он сдал уже несколько подряд тестов, которые не позволяют ему принять участие в матче. Возможно, в последний момент произойдет какое-то чудо и он поправится, но, скорее всего, этого не будет. По информации, которая у меня есть на момент записи этого видео, Криштиану, скорее всего, не сыграет. Но если он даже и сыграет, то вряд ли будет в своем оптимальном состоянии. Хоть он и профессионал, и тренировался у себя дома в полную силу, но тренировки на поле нельзя ничем заменить. Если Роналду будет, то не тот, а скорее всего, его не будет.



Без Криштиану дела у «Ювентуса» складываются не очень – две игры без португальца команда не смогла выиграть. Туринцы очень грешат ничьими в этом чемпионате – у них всего две победы, одна из которых техническая над «Наполи», и три ничьих, последняя из которых против «Вероны». Как мы видим, не в лучшем состоянии «Ювентус». С другой стороны, у «Ювентуса» есть Мората, который очень любит забивать испанским командам и особенно «Барселоне». Фактор Мораты здесь может сыграть ключевую роль. У меня такое чувство, что Альваро может доставить проблемы оборонительной линии «Барселоны», которая не очень впечатляюще выглядит. Три пропущенных мяча в класико лучшее тому подтверждение.



«Барселона» плохо проводит выездные матчи в Лиге чемпионов в последние годы, поэтому «Ювентус», с моей точки зрения, может быть здесь фаворитом. С другой стороны, обе команды чувствуют себя комфортно, так как играют в легкой группе – «Ференцварош» и киевское «Динамо» уступают на несколько голов в классе. С этой точки зрения, «Ювентус» и «Барселона» могут позволить себе сыграть друг с другом довольно расслабленно. Команды могут позволить себя лихой и результативный футбол с достаточным количеством голов. Мне кажется, что «Ювентус» тут фаворит.



Моя ставка – «Ювентус» не проиграет и тотал больше (1,5). Нас устроит счет 2:0, 1:1, любая результативная ничья, любая победа «Ювентуса», кроме 1:0».

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