«Ювентус» — «Барселона». Прогноз: бедный Месси! Мучения гениального аргентинца продолжатся

28 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.84. Успех «Барселоны» оценён букмекерами коэффициентом 2.70. Поставить на ничью предлагают за 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона» 28.10.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

«Ювентус» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 28 октября 2020 года

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

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Второй тур группового этапа Лиги чемпионов закроется в среду, 28 октября, сразу восемью встречами. В 23:00 мск в Турине местный «Ювентус» начнёт выяснять отношения с «Барселоной». Это битва лидеров группы G, стартовавших с уверенных побед над аутсайдерами. И центральная игра всего тура.



Вывеска потрясающая, вот только проблем с обеих сторон хватает. Прежде всего, в подвешенном состоянии находится Криштиану Роналду. Он сдал несколько положительных тестов на коронавирус и никак не может вернуться в строй. Долгожданная дуэль с Месси под угрозой.



И второй момент, он же главный. Соперники испытывают заметные трудности с результатами. Каталонцы на эмоциях после прихода нового тренера выдали несколько побед, однако дальше стало заметно хуже. В четырёх предыдущих поединках лишь один успех. Над скромнейшим «Ференцварошем» (5:1), который не появлялся на групповом этапе Лиги чемпионов четверть века.

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Больше похвастать нечем. В чемпионате Испании состоялись три осечки подряд, причём жаловаться на невезение трудно. Всё получилось по делу. Равная игра и ничья с «Севильей» (1:1), полный кошмар с «Хетафе» (0:1), где был один удар в створ ворот за 90 минут. Да и тот со штрафного.



Наконец, в субботу проиграли «Реалу» (1:3). И вот что особенно расстраивает: вместо того, чтобы искать проблемы в себе, представители сине-гранатовых хором жаловались на судейство. Эпизод с назначением пенальти действительно спорный, но не более того. Основания поставить «точку» у арбитра имелись.



Гораздо важнее, что в последующие полчаса подопечные Рональда Кумана не создали ровным счётом ничего. А ведь мадридцы сейчас тоже далеки от оптимального состояния, да и потерь в составе хватает. Но — 4:9 по ударам в створ ворот, 53:47 по проценту владения. Вплоть до 80-й минуты контроль оставался за «сливочными», выправить цифры удалось только в концовке, когда действующий чемпион окончательно перешёл на игру вторым номером.

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«Барселона» испытывает большие проблемы с качеством футбола, рассчитывая исключительно на озарения Лионеля Месси и Ансу Фати. Кроме того, радует новичок Дест. В остальном — сплошное разочарование. Кроме того, в Турине придётся обойтись без нескольких исполнителей основы: Пике дисквалифицирован, Коутинью травмирован, а тер Штеген и Юмтити набирают форму.



«Ювентус» тоже начал сезон откровенно так себе. Но это если судить исключительно по результату. Да, две победы (одна из них — техническая) и три ничьи в пяти турах — однозначно слабый результат для действующего чемпиона Италии. Однако непосредственно по уровню игры всё вполне недурно.



Нужно учитывать фактор отсутствия Криштиану Роналду, без которого заметно не хватает конкретики в завершении. И невезение. С «Ромой» (2:2) едва не вырвали победу в меньшинстве, а с «Кротоне» (1:1) и «Вероной» (1:1) должны были брать три очка. В обоих случаях чудили арбитры и подкачала реализация.

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Единственный однозначный минус — нестабильность. Туринцы играют отрезками: могут включиться и выдать великолепные 15-20 минут, в течение которых сопернику некогда будет поднять голову. А потом тут же просесть. В остальном шансы «Ювентуса» смотрятся как минимум не хуже даже без Роналду.



Кадровые потери имеются, но катастрофичными их не назвать — не будет Алекса Сандро, под вопросом Кьеллини и де Лигт. Плюс своё поле, плюс большие проблемы у каталонцев в центре обороны. Он не блистал даже с Пике, а без опытного испанца придётся довериться паре Араухо-Лангле. Честно говоря, вариант далеко не лучший.



Потому мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 2.04 и 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за 1.75. Вариант для самых аккуратных — ИТБ 1 гола «Ювентуса» за 1.56. Сине-гранатовые выйдут без основного вратаря и ключевого центрального защитника. Один-два мяча хозяева наверняка найдут.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона» 28 октября 2020 года

Результаты у соперников в последнее время слабые, хотя игра у «Ювентуса» просматривается. Пока категорически не везёт в завершении, плюс чудят арбитры. Удивляет, что шансы гостей оцениваются даже чуть выше. Каталонцы выйдут без тер Штегена, Пике, Коутиньо и Юмтити, а пара центральных защитников Лангле-Араухо доверят не внушает. Возьмём П1 с нулевой форой.

Ставка: победа «Ювентуса» с нулевой форой за 2.04.