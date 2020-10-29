ЦСКА — «Динамо» З: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча ЛЕ
29 октября ЦСКА встречается с «Динамо» из Загреба в матче 2-го тура группы K Лиги Европы. Начало матча — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех хорватов оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.54.
Букмекеры считают, что матч группы K ЦСКА — «Динамо» Загреб не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.
На «обе забьют» дают 2.03, на удаление — 4.00, на пенальти — 2.90.
ЦСКА — «Динамо» З. Прогноз: для Влашича этот матч — дело чести, Акинфеев и Чалов помогут
13 из 18 последних голов «армейцы» забили после перерыва.
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