«Спартак» — ЦСКА: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.06.

«Красно-синие после безвольного поражения от «Торпедо» (2:3) выдали две победы: разгромили второй состав минского «Динамо» (5:1) и дожали воспрявший «Куньлунь» (3:2). Ларс Юханссон набрал форму, в Мытищах швед даже отметился результативной передачей. На последнем рубеже станет спокойнее.



Подопечные Игоря Никитина возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, их темп тянет только великолепный «Локомотив» (отстаёт на пять очков при двух встречах в запасе). Все остальные далеко позади. Вроде бы фаворит не в лучшем состоянии, но нужно учитывать пару факторов.



Первый: «Спартак» в третий раз сыграет через день, а ЦСКА имел 3,5 дня на восстановление и должен быть посвежее. Второй: красно-синие могут валять дурака, но в дерби они проигрывают очень редко. 15 побед в 16 предыдущих случаях, единственное поражение — в овертайме.



И третий: номинально хозяином льда являются красно-белые, однако они проводят домашние матчи на «ЦСКА-Арене». В общем, П2 за 1.79 смотрится здорово, можно даже рассмотреть П2 с форой (-1) за 2.06. Альтернативный вариант — Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.27. Очные встречи в последнее время получаются результативными».