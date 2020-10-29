Букмекеры назвали шансы «Краснодара» на выход в 1/8 Лиги чемпионов после 0:4 от «Челси»

28 октября в Лиге чемпионов «Краснодар» проиграл «Челси» (0:4), а «Севилья» победила «Ренн» – 1:0. Букмекеры оценили шансы команд группы Е на выход в плей-офф турнира.

Эксперты считают фаворитом квартета «Челси». Поставить на выход в плей-офф команды Фрэнка Лэмпарда можно за 1.10.

Выход «Севильи» в 1/8 финала Лиги чемпионов доступен за 1.13. Сделать такую же ставку на «Ренн» можно с коэффициентом 4.70.

Главный аутсайдер группы Е – «Краснодар». На выход «быков» в плей-офф турнира установлен коэффициент 9.00. Со ставки в 1000 рублей можно получить 9000 рублей в случае выигрыша.

По итогам двух туров по 4 очка в группе F у «Челси» и «Севильи». Далее идут «Ренн» (1 балл) и «Краснодар» (1).

4 ноября «Севилья» примет «Краснодар», а «Ренн» сыграет с «Челси».