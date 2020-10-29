«Милан» — «Спарта»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги Европы 29.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Милан» — «Спарта».

Ставка: победа «Милана» + тотал больше 2.5 мяча за 1.89.

«Работа Стефано Пиоли на посту главного тренера не проходит даром. «Милан» выглядит живее, не так часто пропускает и достаточно много забивает. Чехам будет трудно зацепиться за очки на «Сан-Сиро» в ближайший четверг, разница в уровне исполнителей очевидна.



Хотя пражская «Спарта» здорово идёт в родном чемпионате Чехии. За шесть туров она набрала все 18 возможных очков и забралась на первое место. С результативностью проблем нет, на этом отрезке получилось забить 20 голов.



Зато в Лиге Европы пока не везёт. В первом туре красные принимали французский «Лилль» и уступили с разгромным 1:4. Сказалась красная карточка, которую получил центральный защитник хозяев Ладислав Крейчи уже на 23-й минуте. Всё оставшееся время прошло под давлением французов. Хозяева держались около часа, а вот на концовку сил не хватило.



Разумеется, главный тренер Вацлав Коталь найдёт замену Крейчи, однако едва ли это сильно повлияет на шансы чехов в предстоящем поединке. «Милан» сейчас на подъёме, к тому же будет играть у себя дома. Да и разницу в классе тоже никто не отменял.



Впрочем, забить «Спарта» может. У основного голкипера миланцев Джиджи Доннаруммы коронавирус, а его сменщик Чиприан Тэтэрушану играет не так уж часто. Приглашался он на роль резервиста. Так что вполне можно подумать над ставкой на голы в обе стороны. Она представлена в букмекерских конторах с приемлемым коэффициентом 1.72.



Также интересным выглядит комбинированный вариант П1 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.89. «Милан» с Ибрагимовичем много забивает, уже 22 гола в девяти играх. Вряд ли пражане сумеют прервать успешную серию итальянцев».