«Милан» — «Спарта». Прогноз: отсутствие Доннаруммы не смутит великого Златана Ибрагимовича

За девять последних игр россонери забили 22 гола. Семь из них на счету неувядающего шведа.

29 октября «Милан» сыграет со «Спартой» в матче 2-го тура группы H Лиги Европы. Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех чешского клуба оценён букмекерами коэффициентом 8.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.45.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Милан» — «Спарта П» 29 октября 2020

Букмекеры уверены, что матч группы H «Милан» — «Спарта Прага» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги Европы «Милан» — «Спарта Прага» (29.10.2020)

Групповой этап Лиги чемпионов в самом разгаре, скоро стартует второй тур и в Лиге Европы. Естественно, всё внимание отечественных болельщиков приковано к ЦСКА, но есть и другие интересные пары. Например, 29 октября среди прочих в группе H Лиги Европы итальянский «Милан» примет чешскую «Спарту П», начало – в 20:55 мск.

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Миланцы продолжают растягивать уникальную беспроигрышную серию. После победы над «Интером» в дерби (2:1) они отправились в Шотландию к местному «Селтику», чтобы сыграть в первом туре группы H Лиги Европы. Получилось набрать три очка, гости победили со счётом 3:1.



Затем россонери на своём поле встречались в пятом туре итальянской Серии А с «Ромой». Встреча была достаточно насыщенной: тут и шесть забитых мячей на двоих, и два пенальти. В целом, соперники играли на равных, результативная ничья 3:3 – справедливый итог. Хотя миланцы имеют право сетовать на судейство в эпизоде с пенальти.



Работа Стефано Пиоли на посту главного тренера не проходит даром. «Милан» выглядит живее, не так часто пропускает и достаточно много забивает. Чехам будет трудно зацепиться за очки на «Сан-Сиро» в ближайший четверг, разница в уровне исполнителей очевидна.

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Хотя пражская «Спарта» здорово идёт в родном чемпионате Чехии. За шесть сыгранных туров она набрала все 18 возможных очков и забралась на первое место. С результативностью проблем нет, на этом отрезке получилось забить 20 голов.



Зато в Лиге Европы пока не везёт. В первом туре красные принимали французский «Лилль» и уступили с разгромными 1:4. Сказалась красная карточка, которую получил центральный защитник хозяев Ладислав Крейчи уже на 23-й минуте. Всё оставшееся время прошло под давлением французов. Хозяева держались около часа, а вот на концовку сил не хватило.



Разумеется, главный тренер Вацлав Коталь найдёт замену Крейчи, однако едва ли это сильно повлияет на шансы чехов в предстоящем поединке. «Милан» сейчас на подъёме, к тому же будет играть у себя дома. Да и разницу в классе тоже никто не отменял.

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Впрочем, забить «Спарта» может. У основного голкипера миланцев Джиджи Доннаруммы коронавирус, а его сменщик Чиприан Тэтэрушану играет не так уж часто. Приглашался он на роль резервиста. Так что вполне можно подумать над ставкой на голы в обе стороны. Она представлена в букмекерских конторах с приемлемым коэффициентом 1.72.



Также интересным выглядит комбинированный вариант П1 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.89. «Милан» с Ибрагимовичем много забивает, уже 22 гола в девяти играх. Вряд ли пражане сумеют прервать успешную серию итальянцев.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Милан» — «Спарта П» 29 октября 2020 года

«Милан» сейчас на подъёме, много забивает и не проигрывает больше 20 матчей. На своём поле ротация вряд ли окажется широкой, состав должен быть близок к оптимальному. Вряд ли пражская «Спарта» сумеет остановить Ибрагимовича и компанию в Италии на «Сан-Сиро». Ждёт уверенной победы хозяев.



Ставка: победа «Милана» + тотал больше 2.5 мяча за 1.89.