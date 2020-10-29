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«Спартак» — ЦСКА: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

«Спартак» — ЦСКА: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ХК «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: победа «Спартака» в основное время за 4.37.

«Что можно сказать о матче «Спартак» — ЦСКА. ЦСКА сбалансирован, позиции все отработаны. Команда играет стабильно, здорово в атаке, умеет дожимать соперника. Защитники играют агрессивно, закрывают зоны. ЦСКА сейчас готов играть на самом высоком уровне.

«Спартак» играет нестабильно, действуют уверенно в основном иностранцы. Молодёжь появляется в «Спартаке», но не с атакой агрессивной игрой и амбициями. Вратарская позиция вроде бы стабилизируется в последнее время, но всё-таки есть какая-то неуверенность. В последних матчах выигрывают у сильных соперников, а с командами, где надо набирать очки, играют неудачно. Последняя встреча с «Северсталью» это показала.

«Спартак» умеет собираться на такие матчи. Последняя игра с «армейцами» показала, что они умеют бороться, проиграли всего в одну шайбу. Думаю, что настрой хозяев будет запредельным. «Спартак» окажет сопротивление и, может даже, выиграет в одну шайбу», — сказал Кожевников.

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Словак вернётся на последний рубеж, его ожидает серьёзная проверка.
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