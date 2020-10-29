ЦСКА – «Динамо» З: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Лиги Европы ЦСКА – «Динамо» З.
Ставка: гол Влашича за 3.30.
«Конечно, надо ставить на гол Николы Влашича. Сам он загребских кровей, он начинал в «Хайдуке».
Любопытно, что чаще всего в своей карьере он играл именно против «Динамо» Загреб — 13 матчей. Но ни разу Никола не забивал. Настал момент прервать эту серию. Влашич — лидер команды, главная звезда РПЛ. Он — лучший бомбардир и ассистент ЦСКА. В последнем туре хорват забил дважды и оформил ассист в матче с «Арсеналом».
Забивал он и «Спартаку» — это напоминание, как Влашич собирается на важные матчи. Надо сказать и о том, что Влашич сам говорит, что он в лучшей своей форме за российскую карьеру. У Плюс Бистрович, ещё один хорват, сказал, что они с Влашичем были очень рады, когда увидели итоги жеребьёвки. Для них это особенный матч, особенный подтекст. Ну и плюс национальный момент — в двух последних матчах за сборную Хорватии он забил два гола — французам и шведам», — сказал Шнякин.
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