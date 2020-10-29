ЦСКА — «Динамо» З: прогноз Александра Аксёнова на встречу Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 ЦСКА — «Динамо» Загреб.



Ставка: обе забьют за 1.92.



«ЦСКА провёл просто изумительный матч против тульского «Арсенала». Победа со счётом 5:1, и такой крупный счёт никак не назовёшь случайным — отличная работа всего состава, эффективность в каждой линии и, конечно, великолепная работа Николы Влашича, который каждым движением намекал на то, что его место в каком-нибудь европейском гранде. В общем, после этой игры многие специалисты заговорили о том, что именно ЦСКА является главным претендентом на золотые медали.



Такие аналитические предположения были уместны, но пока «армейцы» с такой лёгкостью побеждают только в чемпионате России, а вот в первой игре групповой стадии Лиги Европы всё было довольно пресно — ничья с австрийским «Вольфсбергом» — 1:1. Порой хороши были австрийцы, порой мешало не самое качественное поле, а главное, чувствовалось, что в еврокубках ЦСКА пока не способен побеждать на классе даже в играх с такими соперниками.



А впереди более опытный боец — «Динамо» из Загреба, которое неделю назад завершило свой матч с «Фейеноордом» безголевой ничьей. Это внушает. Думаю, ЦСКА будет играть с большей аккуратностью. Впрочем, предположу, что в этот раз голы будут. Причём с обеих сторон.



Таким образом, мой прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» — обе забьют и обязательно сумеет отличиться Влашич», — предположил Аксёнов.

ЦСКА — «Динамо» З. Прогноз: для Влашича этот матч — дело чести, Акинфеев и Чалов помогут 13 из 18 последних голов «армейцы» забили после перерыва.