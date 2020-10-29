«Спартак» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита московского дерби КХЛ
Сегодня, 29 октября, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.79, успех «Спартака» идёт за 4.40.
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 29 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.86, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.15. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 14.0.
Итоговый успех «Спартака» доступен за 3.20, успех ЦСКА с учётом овертайма и буллитов идёт за 1.38. На дубль дают 2.30, на хет-трик — 20.0.
«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Знарок и Гудачек — красавцы, но в дерби им ничего не светит
Словак вернётся на последний рубеж, его ожидает серьёзная проверка.
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