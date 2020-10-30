«Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 2.14.



«Во-первых, «Локомотив» в полном порядке. Команда могла и должна была одерживать победу в Екатеринбурге над «Автомобилистом», но проиграла со счётом 0:1 в овертайме. Прервалась серия из девяти побед. Если посмотреть по статистике, то «Локомотив» перебросал хозяев со счётом 35-25, доминировал на вбрасываниях. В принципе, команда выглядела цельной и заряженной на ворота. Наставник «Локомотива» даже не очень и расстроился после поражения, так как с игрой было всё в порядке.



«Локомотив» возвращается в Ярославль, куда приезжает московское «Динамо», которое не отличается стабильностью. Что-то с командой Владимира Крикунов не то в этом сезоне. Состав звенит, отличный подбор игроков, два лучших бомбардира прошлого сезона. Шипачёв, Дмитрий Яшкин, Тарасов, но не хватает какой-то цельности. «Динамо» очень редко обыгрывает таких лидеров. Можно вспомнить, как был обыгран СКА, победили «Авангард», хотя по ходу матча горели. Видно, что характер у «Динамо» просыпается, команда хочет себя показать, но пора уже найти стабильность московскому клубу.



«Динамо» приезжает в Ярославль, а «Локомотив» как раз тот соперник, на котором можно себя проверить. Изучая коэффициенты, я увидел, что на победу «Локомотива» у себя дома дают 2.14. Я решил взять именно этот вариант, потому что «Локомотив» сейчас на ходу. Может быть даже лучшая команда КХЛ наравне с ЦСКА, играют дома. Да, прервалась серия побед, но может быть, это даже и к лучшему. «Динамо» ещё ищет стабильность.



В этом сезоне команды уже играли между собой. «Локомотив» на выезде обыграл «Динамо» со счётом 3:2. Ещё один аргумент того, что если я беру кэф на победу «Локомотива», то я не так уж и не прав именно в оценке сил этих команд», — сказал Лысенков.

«Локомотив» — «Динамо». Прогноз: Паскуале, Охтамаа и Марченко закроют Шипачёва с Яшкиным Серия из девяти побед прервалась. Качественного большинства ярославцам не хватает.