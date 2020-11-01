«Уфа» — «Урал»: прямой эфир, где смотреть трансляцию, на каком канале покажут матч
Сегодня, 1 ноября, «Уфа» примет «Урал» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало игры — в 12:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором выделить явного фаворита они не могут. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.71. Успех екатеринбуржцев оценён букмекерами коэффициентом 3.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.12.
Букмекеры считают, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.81, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.49.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.34.
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За пять выездов в текущем сезоне екатеринбуржцы забили один гол, да и тот с пенальти.
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