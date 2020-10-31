«Уфа» — «Урал». Прогноз: унылые 90 минут в матче РПЛ. Погребняк, Кротов и Бикфалви увязнут

За пять выездов в текущем сезоне екатеринбуржцы забили один гол, да и тот с пенальти.

1 ноября «Уфа» примет «Урал» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало игры — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.71. Успех екатеринбуржцев оценён букмекерами коэффициентом 3.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.12.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Уфа» — «Урал» 1 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Уфа» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз матча 13-го тура РПЛ «Уфа» — «Урал» Екатеринбург (1.11.2020)

Второй тур групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно завершился. Представители России в этот раз выступили менее удачно, но уже на следующей неделе им представится возможность исправить положение. Однако сначала – игры в Российской Премьер-Лиге.

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Программа 13-го тура откроется 31 октября четырьмя поединками, а завершится 1 ноября ещё четырьмя. Среди прочих в воскресенье сразятся «Уфа» и «Урал». Их встреча откроет воскресенье: она начнётся в 12:00 мск и пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе.



Пока что смена тренера на пользу уфимцам не идёт. За два сыгранных тура под руководством известного отечественному болельщику специалиста Рашида Рахимова они потерпели два поражения. На данный момент башкирский клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, отстав от безопасной 12-й строчки на шесть пунктов. Опасно.



Обе игры были для «Уфы» выездными. В первой она по делу уступила с минимальным счётом московскому «Локомотиву», а во второй не смогла воспользоваться численным преимуществом с «Ахматом» (1:3). Любопытно, что в последнем случае грозненцы даже забили два мяча, играя в меньшинстве.

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«Урал» в прошлом матче прервал неудачную серию из трёх поражений всухую. Получилось у себя дома сыграть вничью с «Тамбовом». Правда, забить снова не вышло, хотя преимущество было на стороне екатеринбургского клуба. В общем, поводов для радости тоже не видно.



Набрав всего 11 баллов, «шмели» идут в зоне стыковых матчей, а именно на 13-й строчке. До безопасного 12-го места не хватает всего лишь одного пункта, а отрыв от зоны вылета составляет все пять. Только вот даже до 10-й позиции уже не хватает шести баллов, нагнать конкурентов с таким качеством футбола будет очень тяжело.



Шансы зацепиться за очки в предстоящем поединке, разумеется, есть. «Уфа» пока ещё не освоилась с новым тренером, хотя в последней игре она выглядела не так уж и ужасно, как до этого. Однако играть предстоит в Уфе, а это серьёзный фактор.

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Дело в том, что екатеринбуржцам в нынешнем сезоне кошмарно даются выезды. За пять матчей в гостях они сумели набрать всего лишь два очка и забить один-единственный гол. Правда, с пенальти. С игры — вообще ничего. За 450 минут.



Зато с обороной у «Урала» не всё так плохо – в пяти этих выездах всего пять пропущенных. «Уфа» же априори не часто радует голами, так что ждать их в предстоящем поединке мы и не станем. Проверим тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.80. Причин для высокой результативности тут не видно.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура РПЛ «Уфа» — «Урал» 1 ноября 2020 года

«Уралу» в текущем сезоне кошмарное даются выезды: всего лишь один забитый гол в пяти случаях, да и тот с пенальти. Однако «Уфа» тоже забитыми мячами не радует, причём вне зависимости от места проведения встреч. У екатеринбуржцев ещё и оборона довольно крепкая, так что много голов не ждём.



Ставка: тотал меньше 2 мяча за 1.80.