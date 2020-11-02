«Фулхэм» — «Вест Бромвич»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии 02.11.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Вест Бромвич».

Ставка: «Вест Бромвич» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.77.

«За шесть матчей в АПЛ вернувшийся из Чемпионшипа «Фулхэм» сумел набрать всего одно очко. Единственная ничья случилась в позапрошлом матче с «Шеффилд Юнайтед», который сейчас выглядит гораздо хуже, чем в прошлом сезоне (1:1). Причём «дачникам» тогда не повезло. Они имели преимущество во владении мячом и по ударам, могли выиграть, но 85-й минуте получили в свои ворота пенальти.



А в матче предыдущего тура лондонцы снова проиграли. Принимали в дерби «Кристал Пэлас» и уступили со счётом 1:2. Надо сказать, что по игре и моментам они ничуть не уступили сопернику, но с обороной и с реализацией вновь возникли проблемы. Красную карточку при этом получил французский нападающий Абубакар Камара.



«Вест Бромвич Альбион» по итогам прошлого сезона тоже вернулся из Чемпионшипа. Побед в английской элите пока нет и у него, но получается держаться получше. Собственно, после шести сыгранных туров клуб из Вест Бромвича располагается на 17-й строчке, набрав три очка. То есть поражение в предстоящем поединке непременно спустит его в зону вылета.



Впрочем, шансы на очки у «дроздов» осязаемые. В последнее время они показывают довольно неплохую игру. В предыдущих двух матчах с «Бёрнли» (0:0) и «Брайтоном» (1:1) ничем не уступили своим соперникам, против бордовых смотрелись даже лучше. В обороне стало заметно лучше, опытный Бранислав Иванович добавил надёжности.

Мы бы проверили ставку Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.77. У обеих команд на данный момент худшая оборона в чемпионате Англии – по 14 пропущенных мячей за шесть туров. Но ждать града голов тоже не стоит, с результативностью дела не лучше. Можно даже взять Х2 + ТМ 3.5 гола, тогда коэффициент будет выше двойки".