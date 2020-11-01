«Фулхэм» — «Вест Бромвич». Прогноз: Иванович оставит Ареола и Лофтус-Чика на дне АПЛ

2 ноября «Фулхэм» примет «Вест Бромвич Альбион» в матче 7-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.12. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.48.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Вест Бром» 2 ноября

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Фулхэм» — «Вест Бромвич Альбион» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.

Анализ и прогноз матча 7-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Вест Бромвич» (02.11.2020)

Второй тур групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы благополучно завершился. Уже на следующей неделе стартует третий, последний перед ноябрьской международной паузой. А пока пришло время переключаться на национальные первенства, там тоже кипят нешуточные страсти.

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В английской Премьер-лиге уже добрались до седьмого тура. Завершится программа 2 ноября, в понедельник, двумя поединками. В одном из них на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне сразятся «Фулхэм» и «Вест Бромвич Альбион». Начало – в 20:30 мск.



За шесть сыгранных матчей в АПЛ вернувшийся из Чемпионшипа «Фулхэм» сумел набрать всего лишь одно очко. Сейчас он располагается на последнем месте в турнирной таблице. Отставание от безопасной 17-й строчки небольшое, всего два пункта. Вот только качество футбола напрягает, конкуренты выглядят лучше.



Единственная ничья случилась в позапрошлом матче с «Шеффилд Юнайтед», который сейчас выглядит гораздо хуже, чем в прошлом сезоне (1:1). Причём «дачникам» тогда не повезло. Они имели преимущество во владении мячом и по ударам, могли выиграть, но 85-й минуте получили в свои ворота пенальти.

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А в матче прошлого тура лондонцы снова проиграли. Принимали в дерби «Кристал Пэлас» и уступили со счётом 1:2. Надо сказать, что по игре и моментам они ничуть не уступили сопернику, но с обороной и с реализацией вновь возникли проблемы. Красную карточку при этом получил французский нападающий Абубакар Камара.



«Вест Бромвич Альбион» по итогам прошлого сезона тоже вернулся из Чемпионшипа. Побед в английской элите пока нет и у него, но получается держаться получше. Собственно, после шести сыгранных туров клуб из Вест Бромвича располагается на 17-й строчке, набрав три очка. То есть поражение в предстоящем поединке непременно спустит его в зону вылета.



Впрочем, шансы на очки у «дроздов» осязаемые. В последнее время они показывают довольно неплохую игру. В предыдущих двух матчах с «Бёрнли» (0:0) и «Брайтоном» (1:1) ничем не уступили своим соперникам, против бордовых смотрелись даже лучше. В обороне стало заметно лучше, опытный Бранислав Иванович добавил надёжности.

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Мы бы проверили ставку Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.77. У обеих команд на данный момент худшая оборона в чемпионате Англии – по 14 пропущенных мячей за шесть туров. Но ждать града голов тоже не стоит, с результативностью дела не лучше. Можно даже взять Х2 + ТМ 3.5 гола, тогда коэффициент будет выше двойки.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Фулхэм» — «Вест Бромвич» 2 ноября 2020 года

Шансы на очки у «Вест Бромвича» осязаемые. Сейчас он выглядит не так уж и плохо, проиграв всего однажды в последних четырёх турах. С обороной дела плохи и у одних, и у других, но с атакой не лучше. Так что града голов не ждём. Х2 через общий низ выглядит недурно.



Ставка: «Вест Бромвич» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.77.