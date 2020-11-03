«Барыс» — «Динамо» Р: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Барыс» и рижское «Динамо».
Ставка: победа «Барыса» и минимум 6 шайб в матче за 2.19.
«Рижане будто играют в другой лиге. Это худшая команда КХЛ, которая набрала всего семь очков и отстаёт уже прилично от «Нефтехимика» (12) и «Куньлуня» (12), не говоря об остальных. Да, «Динамо» провело на четыре-пять матчей меньше, чем ближайшие конкуренты. Потому что садилось на карантин из-за коронавируса.
Но сейчас кажется, что рижане просто забили на этот чемпионат. Они понимают, что в плей-офф уже не попадут. Они понимают, что даже нормальную спортивную форму из-за пандемии не наберёшь. Они знают, что в состав других клубов КХЛ не попадут, а из Риги их не выгонят, и команда остаётся в лиге. Даже такой мотиватор, как Петерис Скудра, тут не поможет.
В последних трёх матчах рижское «Динамо» потерпело три поражения с общим счётом 3:15. Ну о чём тут ещё говорить? Тем более матч проходит в Нур-Султане. Вообще, латыши в евротуровское окно лучше бы отдохнули. Но теперь вынуждены отдавать долги, доигрывать пропущенные матчи. Не представляю, чтобы у них была мотивация, тем более против «Барыса» (18), который провёл гораздо меньше матчей, чем «Сибирь» (21) и «Амур» (20), и должен их обогнать. Как раз казахи могут попасть в плей-офф, и они должны это сделать. А для этого надо брать два очка с Ригой.
Конечно, все прогнозы на победу «Барыса» имеют очень низкий кэф. Но давайте возьмём 2.19 на то, что казахстанцы одержат победу в основное время, а тотал в этом матче составит меньше 5.5. За это дают 2.19 – вполне прилично. Кстати, эти команды начинали регулярный чемпионат, когда встретились в очном матче. «Барыс» победил в Риге со счётом 3:2», — сказал Лысенков.
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