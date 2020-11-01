«Барыс» — «Динамо» Рига. Прогноз: Диц, Сведберг и Михайлис вернутся в борьбу за плей-офф

«Барыс» совсем не блещет, но рижане сейчас просто ужасны.

3 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Динамо» Рига. Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Барыса» в основное время можно с коэффициентом 1.72, успех «Динамо» идёт за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» Рига 3 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» Рига 3 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Динамо» Рига (03.11.2020)

Позади два месяца регулярного чемпионата КХЛ. Команды наконец-то получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Уже 5 ноября стартует первый этап Евротура, на который сборная России поедет молодёжным составом. Первенство возобновится 10 ноября.

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До тех пор регулярно выходить на лёд будут только «Барыс», «Йокерит» и рижское «Динамо». Иностранным клубам нужно нагонять остальных и проводить перенесённые встречи, поскольку они уходили на карантин из-за коронавируса. 3 ноября в Нур-Султане «Барыс» сразится с рижским «Динамо», начало матча — в 16:30 мск.

Сезон у соперников пока откровенно не складывается. Клуб из Казахстана по-прежнему находится за пределами зоны плей-офф, хотя вышел с карантина месяц назад. Вроде бы столь солидного отрезка вполне достаточно, чтобы вкатиться и набрать хорошую форму. Не получается.

«Барсы» провели с тех пор аж 11 встреч. И лишь однажды выиграли в основное время. Накануне с горем пополам дожали в родных стенах «Куньлунь» (2:1). Смотрелись заметно лучше, перебросали соперника в 2,5 раза, очень много играли в большинстве. Но не смогли обойтись без нервной концовки.

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В остальном гордиться особенно нечем. На дворе ноябрь, а у подопечных Юрия Михайлиса три победы в основное время. Все с разницей в одну шайбу. Две над «Куньлунем» и одна над рижским «Динамо», а это худшие коллективы КХЛ на данный момент. Неудивительно, что «Барыс» занимает лишь 10-ю строчку в Восточной конференции.

Впрочем, отставание от зоны плей-офф скромное, а соперники провели гораздо больше матчей. К тому же ближайший оппонент более чем приятный. Рижане перебрали состав в межсезонье, пригласили Петериса Скудру. И ничего не изменилось. Жалкие семь очков, чистое последнее место в лиге.

Отставание от зоны плей-офф составляет аж 14 баллов. Строго говоря, либо ситуацию удастся выправить в максимально короткие сроки, либо ещё один сезон отправится в мусорную корзину. Пока предпосылок для перелома не видно. Две победы за весь регулярный чемпионат!

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Правда, состав постепенно приближается к оптимальному. Лидеры выходят с карантина, появляется пространство для манёвра. Вот только им нужно набирать кондиции, а времени совсем нет. Накануне получили по полной программе в Екатеринбурге: «Автомобилист» забил шесть шайб к 42-й минуте, оставшееся время превратилось в тренировку.

Расклад следующий: соперникам позарез нужны очки, однако состав у «Барыса» заметно сильнее, а лидеры уже давно вышли с карантина и должны быть лучше готовы физически. Плюс преимущество своего льда и лишний день отдыха. И до кучи прекрасная статистика очных встреч в родных стенах — в семи из восьми предыдущих случаев набирали очки.

В принципе, П1 за 1.72 смотрится неплохо. Ставка посмелее ИТБ 3 шайбы «Барыса» за 2.12. Рижане в трёх матчах после выхода с карантина пропустили аж 15 раз, а опытный Александр Лазушин не добавил вратарской бригаде надёжности.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» Рига 3 ноября 2020 года

«Барыс» не блещет: с момента выхода с карантина прошёл месяц, за это время добыта всего одна победа в основное время. Вот только рижане абсолютно худший клуб КХЛ, набравший жалкие семь очков в 16 поединках. На стороне клуба из Казахстана преимущество в уровне исполнителей, свой лёд, статистика очных встреч и лишний день отдыха. Для победы должно хватить.

Ставка: ИТБ 3 гола «Барыса» за 2.12.