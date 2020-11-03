«Барыс» — «Динамо» Р: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Барыса» минимум в 2 шайбы за 1.51.



«Барыс» победит в этом матче уверенно — с преимуществом в две шайбы. Выглядят они посильнее, по настойчивее. Все действия налажены, звенья в порядке, тренеры довольны. Что касается рижан, то им обычно очень тяжело играть на выезде. Не будет исключением и этот поединок, да и удаляются они много и часто.



Ребята устали — это их четвёртый подряд матч за пределами родной арены. Поражает меня и ситуация в команде — там 15 игроков вышли из строя и находятся в лазарете. Не удивлён, что их результаты хромают.



Будет ли сухой матч, в одни ворота? Думаю, что да. Не так хорош рижский клуб в атаке, да и статистика говорит о том же, но, тем не менее, пара-тройка хороших нападающих там есть. Поэтому хотя бы одну рабочую шайбочку закатить могут. Не исключаю я и вариант с разгромным счётом в этом матче. Поэтому три-четыре шайбы преимущества хозяев также более чем вероятны. Но окончательный мой вариант на это событие — фора хозяев минус 1,5.



Может ли быть сенсация и победа Риги? Только при условии, если «Барыс» совсем бросит играть, надеясь на русский авось, соперник не такой серьёзный. Так что вряд ли они станут расслабляться — работу-то надо делать. Коллектив у казахов в порядке, все, вроде, поправились, но вратарь и защитник пока ещё болеют. Играет «Барыс» хорошо. Может, нет пока нужной мощи, но смотрится весьма неплохо и уверенно», — сказал Кожевников.

«Барыс» — «Динамо» Рига. Прогноз: Диц, Сведберг и Михайлис вернутся в борьбу за плей-офф «Барыс» совсем не блещет, но рижане сейчас просто ужасны.