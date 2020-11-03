«Барыс» — «Динамо» Р: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Динамо» Рига.
Ставка: победа «Барыса» минимум в 2 шайбы за 1.51.
«Барыс» победит в этом матче уверенно — с преимуществом в две шайбы. Выглядят они посильнее, по настойчивее. Все действия налажены, звенья в порядке, тренеры довольны. Что касается рижан, то им обычно очень тяжело играть на выезде. Не будет исключением и этот поединок, да и удаляются они много и часто.
Ребята устали — это их четвёртый подряд матч за пределами родной арены. Поражает меня и ситуация в команде — там 15 игроков вышли из строя и находятся в лазарете. Не удивлён, что их результаты хромают.
Будет ли сухой матч, в одни ворота? Думаю, что да. Не так хорош рижский клуб в атаке, да и статистика говорит о том же, но, тем не менее, пара-тройка хороших нападающих там есть. Поэтому хотя бы одну рабочую шайбочку закатить могут. Не исключаю я и вариант с разгромным счётом в этом матче. Поэтому три-четыре шайбы преимущества хозяев также более чем вероятны. Но окончательный мой вариант на это событие — фора хозяев минус 1,5.
Может ли быть сенсация и победа Риги? Только при условии, если «Барыс» совсем бросит играть, надеясь на русский авось, соперник не такой серьёзный. Так что вряд ли они станут расслабляться — работу-то надо делать. Коллектив у казахов в порядке, все, вроде, поправились, но вратарь и защитник пока ещё болеют. Играет «Барыс» хорошо. Может, нет пока нужной мощи, но смотрится весьма неплохо и уверенно», — сказал Кожевников.
- 3 ноября 2020
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:22
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
06:30
- 2 ноября 2020
-
19:46
-
19:00