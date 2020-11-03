«Реал» — «Интер»: ставка Егора Титова на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Интер» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Реала» и минимум 2 мяча в матче за 2.10.
«Крайне интересная встреча. Важная для обеих команд. Проигравший может уже и не выкарабкаться, особенно если это будет «Реал». Но мадридцы вроде бы стали приходить в себя постепенно. Было поражение от «Кадиса», после этого регулярно забивают минимум по два мяча. Хотя в том же Мёнхенгладбахе спаслись чудом. Не могу сказать, что «Реал» сейчас безгрешен. Очевидно, что серьёзное обновление нужно команде. Очень много ветеранов на ведущих ролях. Но мы видим, что Бензема в хорошем состоянии, Рамос тоже, Кроос. Каземиро хорош. И главное усиление — это Эден Азар. Если он наберёт форму, соперникам «Реала» не позавидуешь.
А что «Интер»? Начало сезона получается совсем не таким, каким его хотели видеть болельщики. В последних шести матчах только одна победа. Ничьих очень много. В последней встрече чудом ушли с 0:2 в домашней игре с «Пармой». В компенсированное время забили. И ко всем проблемам добавляется тот момент, что травму получил Лукаку. Похоже, в Мадрид он даже не поедет.
В такой ситуации, уверен, надо ставить на «Реал». Как я сказал, по 2 мяча он забивает в последних играх. И здесь жду от него минимум двух голов. Ситуация обязывает — 1 очко после двух туров. Когда вообще такое было?! Мой прогноз — победа «Реала» через тотал больше 1.5 мяча», — сказал Титов.
- 3 ноября 2020
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