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«Шахтёр» — «Боруссия» М: ставка Егора Титова на матч Лиги чемпионов 3 ноября

«Шахтёр» — «Боруссия» М: ставка Егора Титова на матч Лиги чемпионов 3 ноября
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Боруссия» Мёнхенгладбах в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: ТБ 3 гола за 2.01.

«Важнейший матч для обеих команд. «Шахтёр» в случае победы становится чуть ли не главным претендентом на выход из этой группы. У него станет 7 очков, а у команды, которая будет занимать третье место, всего-то 2. Но и у «Боруссии» шансы хорошие. Ей, конечно, было обидно упускать победы в первых двух турах. С «Реалом» за несколько минут до конца вообще вели 2:0. Но есть 2 очка. Выигрывай в Киеве, а там два домашних матча.

Удивило меня, как «Шахтёр» играл с «Интером». Очень скромно всё было в атаке. Старались не пропустить, хотя и «Интер» прилично давил. Сыграли 0:0. Для турнирной дистанции это хорошо.

Но в этой встрече, как мне кажется, и те и другие обязаны играть на победу. Ничья не станет хорошим результатом. Обе команды любят играть в атаку. Поэтому здесь я жду забитых мячей. Ставлю на тотал больше 3 мячей с расходом», — сказал Титов.

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«Реал» обыграли, с «Интером» выстояли. На очереди один из сильнейших клубов Германии.
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