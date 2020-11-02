«Шахтёр» — «Боруссия М». Прогноз: лучший клуб Восточной Европы посрамит букмекеров в ЛЧ

3 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Боруссия» Мёнхенгладбах. Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Шахтёра» оценён букмекерами коэффициентом 2.99. Поставить на ничью предлагают за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Боруссия М» 03.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Боруссия Мёнхенгладбах» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

«Шахтёр» — «Боруссия М»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 3 ноября 2020 года

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

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Третий тур группового этапа Лиги чемпионов стартует во вторник, 3 ноября. Трёх следующих придётся подождать, они состоятся уже после ноябрьской паузы для сборных. В Харькове на стадионе «Металлист» донецкий «Шахтёр» будет выяснять отношения с «Боруссией М», начало — в 20:55 мск.



Пока группа В получается одним из главных украшений Лиги чемпионов. Прошло всего два тура, а интрига уже нехило закручена. Мадридский «Реал» замыкает квартет с один очком, «Интер» набрал два балла и идёт третьим. «Боруссия М» находится выше по дополнительным показателям, а возглавляет всё это великолепие «Шахтёр» с четырьмя пунктами.



Немцы отличаются высочайшей реализацией. «Интер» полностью превзошёл их в первом туре и создал заметно больше, а в итоге едва унёс ноги. Спасибо Ромелу Лукаку, который оформил дубль на 90-й минуте после углового (2:2). С «Реалом» недотерпели ещё меньше: вели 2:0 к 87-й минуте, но всё же не выстояли. Спасительный мяч Каземиро забил на третьей компенсированной минуте.

«Вильярреал» — «Вальядолид». Прогноз: Эмери, Алькасер и Коклен ворвутся в топ-4 Примеры «Вильярреал» наловчился набирать очки с середняками и аутсайдерами, а гости ни разу не выиграли.

Теперь начинается самое интересное. «Реал» с «Интером» проведут спаренные матчи и гарантированно будут отнимать друг у друга очки. А «жеребятам» предстоят поединки с «Шахтёром». То есть к пятому туру как минимум один из двух изначальных фаворитов с большой долей вероятности будет находиться на грани пропасти.



Букмекеры отдают заметное преимущество гостям, что вызывает определённые вопросы. Украинский клуб абсолютно по делу выиграл в Мадриде: Рамоса не было из-за травмы, пара центральных защитников Варан-Милитао проблемой не стала. Одних выходов «1 на 1» у гостей оказалось пять штук. При должной реализации забили бы гораздо больше. Но и трёх мячей хватило (3:2).



С «Интером», конечно, повезло. Злые миланцы смотрелись заметно интереснее и на пару голов точно наиграли. Дважды попали в перекладину, несколько раз смазали из убойных позиций. Плюс в паре эпизодов подтащил Анатолий Трубин. Теперь это уже не важно — положение у «горняков» крайне комфортное.

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Главный козырь подопечных Марко Розе — переходные фазы. Они очень бойко и шустро выходят из обороны в атаку, наказывая за потери в центре поля. Активные фланги, техничные и быстрые футболисты. Вот только в позиционном нападении всё не так здорово, а форсировать события хозяевам нет смысла.



«Шахтёр» и так хозяин положения, а потому может позволить себе действовать аккуратнее. Скорее всего, немцам придётся чаще владеть мячом. Своё поле и прохладная погода также должны помочь украинцам. И ещё один важный момент — предыдущий матч хозяева провели ещё в пятницу.



Экспериментальным составом без каких-либо проблем укатали «Мариуполь» (4:1). А вот «Боруссия» в субботу провела тяжелейшие 90 минут с «РБ Лейпциг» (1:0). Там играли практически все сильнейшие, сил определённо оставили много. То есть клуб из Донецка ещё и должен быть посвежее. Напрягает разве что травма Дентиньо.

«Хоффенхайм» — «Унион». Прогноз: Похьянпало и Фридрих не повторят ошибок «Црвены Звезды» Берлинцы идут на серии из четырёх матчей без поражений, а у «деревенских» много травм.

На наш взгляд, при таких исходных данных логичнее отталкиваться от хозяев. Даже на классические 1Х дают нестыдный коэффициент 1.65. Варианты посмелее — 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за 1.91 и ИТМ 1.5 гола «Боруссии М» за 1.82. Ожидаем довольно аккуратного футбола. В принципе, ничья вполне устроит обе стороны.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Боруссия М» 3 ноября 2020 года

«Шахтёр» великолепно стартовал в Лиге чемпионов, закрепившись в статусе лучшего клуба Восточной Европы. Четыре очка в двух турах, первое место в квартете. «Боруссия М» тоже хороша, но считать её фаворитом в Харькове чревато. «Горняки» — хозяева положения, они могут позволить себе действовать аккуратно и никуда не спешить. А основной козырь немцев — именно переходные фазы. В позиционных атаках они не столь опасны. Думается, украинскому клубу по силам зацепиться за очки

Ставка: «Шахтёр» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.91.