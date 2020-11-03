«Шахтёр» — «Боруссия» М: прогноз Александра Вишневского на матч ЛЧ 3 ноября

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Шахтёр» — «Боруссия» М.



Ставка: «Шахтёр» не проиграет и меньше 5 мячей в матче за 1.97.



«Встречаются соперники, которые пока ни разу не проиграли ни «Интеру», ни мадридскому «Реалу». Причём «Боруссия» из Мёнхенгладбаха даже вела к последней минуте против обоих грандов, но оба раза в итоге заканчивала матчи с одинаковым счётом 2:2, а «Шахтёр» — единственная в группе команда, побеждавшая в первых двух турах – «горняки» выиграли в Мадриде.



Явным фаворитом этого матча, согласно коэффициентам, являются немцы, но я выберу ставку на «Шахтёр». Всё-таки украинская команда обладает огромным лигочемпионским опытом и играет дома. На то, что «Шахтёр» не проиграет «Боруссии» при тотале меньше 4,5 мяча, предлагается весьма высокий коэффициент 1,97. При этом у «Шахтёра» в выходные был абсолютно проходной матч в чемпионате Украины, тогда как «Боруссия» играла на день позже и куда более сложный матч, требовавший большого расхода сил – победа 1:0 над «Лейпцигом». Не думаю, что изнурённой битвами против мадридского «Реала» и «Лейпцига» мёнхенгладбахской команде будет легко на Украине», — сказал Вишневский.

«Шахтёр» — «Боруссия М». Прогноз: лучший клуб Восточной Европы посрамит букмекеров в ЛЧ «Реал» обыграли, с «Интером» выстояли. На очереди один из сильнейших клубов Германии.