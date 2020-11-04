Эксперты оценили шансы «Локомотива» на выход из группы после ничьей с «Атлетико М»

3 ноября в Лиге чемпионов «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико М» (1:1), а «Бавария» разгромила «Ред Булл Зальцбург» (6:2). Эксперты оценили шансы команд группы А на выход в 1/8 финала.



Букмекеры не сомневаются в «Баварии» и перестали принимать ставки на проход мюнхенцев в плей-офф ЛЧ.



Выход «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов оценивается коэффициентом 1.14. Сделать такую же ставку на «Ред Булл Зальцбург» можно за 7.00.



Главный аутсайдер группы А – «Локомотив». На выход в плей-офф команды Марко Николича букмекеры предлагают коэффициент 15.00. Пари на 1000 рублей может принести 15 тыс. рублей при удачном исходе.



Если «железнодорожники» займут первое место в своём квартете, сыграет ставка с коэффициентом 1000.00.



После трёх туров с 9 очками в группе А лидирует «Бавария». Далее идут «Атлетико» (4 балла), «Локомотив» (2) и «Ред Булл Зальцбург» (1).



25 ноября «Атлетико» примет «Локомотив», а «Ред Булл Зальцбург» сыграет с «Баварией».

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