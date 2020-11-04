«Ференцварош» — «Ювентус»: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги чемпионов в Венгрии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Ференцварош» — «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 2.32.



«Главное событие, которое случилось с туринским «Ювентусом» в последнее время — это возвращение Криштиану Роналду. Опытный португалец победил ковид, в предыдущем туре чемпионата Италии — «Юве» играл со «Специей» — появился лишь на 56 минуте и дважды забил. В общем-то, главный тренер итальянцев Андреа Пирло и не скрывал, что его команда продолжает строиться, а без Роналду быстрый прогресс вряд ли будет возможен. Конечно, результат с аутсайдером Серии А — это не самый показательный момент. Но абсолютно точно, появление Криштиану делает «Ювентус» опаснее.



Впереди у подопечных Пирло встреча с венгерским «Ференцварошем», которым руководит Сергей Ребров. Команда очень интересная, но, например, в игре с «Барселоной» случился оглушительный провал со счетом 1:5. Безусловно, эта встреча для венгров будет домашней, а потому возможно Ребров и компании еще и поэтому будут чувствовать себя комфортнее. Но все же разница в классе должна сказаться. Потому, верю в уверенную победу «Ювентуса» и гол Роналду — он сейчас предельно мотивирован.



Таким образом, мой прогноз на этот матч — победа «Юве» с форой минус 2. Плюс Роналду забьет».

«Ференцварош» — «Ювентус». Прогноз: Ребров и Мак падут перед величием Криштиану Роналду Португалец оформил дубль в Серии А, а в Венгрии должен выйти с первых минут.