«Ференцварош» — «Ювентус». Прогноз: Ребров и Мак падут перед величием Криштиану Роналду

4 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Ювентус». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Ференцвароша» оценён букмекерами коэффициентом 14.0. Поставить на ничью предлагают за 6.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Ювентус» 4.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.36.

«Ференцварош» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года

Лига чемпионов набирает обороты. Из-за коронавируса старт отложили, потому играть придётся практически без пауз. За исключением окон для национальных сборных, разумеется. Времени на восстановление просто нет: топ-клубы будут проводить как минимум по два матча в неделю, всё это на фоне травм и дисквалификаций.

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Третий тур группового этапа Лиги чемпионов завершится в среду, 4 ноября. Трёх следующих придётся подождать, они состоятся уже после ноябрьской паузы для сборных. В Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» местный «Ференцварош» будет принимать «Ювентус», начало — в 23:00 мск.



Пожалуй, с точки зрения интриги это один из самых очевидных поединков всего третьего тура. Венгры впервые за четверть века пробились в групповой этап Лиги чемпионов, что само по себе эпохальное достижение. И уже зацепили одно очко, получив прибавку к солидным призовым от УЕФА.



Сергей Ребров заслуживает самых тёплых свой в свой адрес. Украинский специалист выстроил симпатичный коллектив, который прошёл «Селтик», загребское «Динамо» и «Мольде». И, естественно, снова единолично лидирует в чемпионате Венгрии, хотя имеет по одной-две игры в запасе перед конкурентами.

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И всё же разница в уровне исполнительского мастерства колоссальна. «Зелёные орлы» показали характер с киевским «Динамо» в родных стенах: напрочь провалили первый тайм, получили 0:2 и всё же спаслись. Может, не совсем по делу (да и удаление Сидорчука помогло), но это уже детали. Ничью удалось вырвать — 2:2.



А вот с топ-клубами «Ференцварош» соперничать не готов, что показала встреча с «Барселоной». Каталонцы переживают не лучшие времена, но спокойно смяли оппонента — 5:1, даром что с середины второго тайма действовали в меньшинстве. У аутсайдера был шанс на 20-й минуте, когда ещё при 0:0 попали в перекладину. Дальше разница в классе проявилась.



«Ювентус» под руководством Андреа Пирло показывает посредственные результаты. А по своим меркам — откровенно слабые. В то же время по качеству футбола всё не так плохо: эпизодами игра смотрится симпатично, движение есть, мысль просматривается. Пара осечек в Серии А состоялась из-за невезения и сомнительных решений арбитров.

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«Барселоне» в ЛЧ проиграли со счётом 0:2 (пожалуй, справедливо), но тут нужно вспомнить о трёх голах Альваро Мораты из офсайда. В выходные туринцев наконец-то прорвало. На выезде разгромили «Специю» (4:1). Разумеется, это совпало с возвращением Криштиану Роналду: португалец вышел на поле на 56-й минуте и оформил дубль.



Криштиану невероятно мотивирован и голоден до футбола. Проблем с физическим состоянием, похоже, нет. Что вполне логично, учитывая его одержимость тренировками и самосовершенствованием. Трудно сомневаться в том, что в Будапеште мы увидим лидера итальянцев с первых минут.



А это значит, что хозяевам придётся туго. Сомнения в итоговом результате минимальны. «Юве» уже уступил главному конкуренту, проблем с концентрацией быть не должно. Иначе первое место в группе точно достанется сине-гранатовым. Задача простая — дважды обыграть венгров и снять вопрос о выходе в плей-офф.

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Зацепиться подопечным Сергея Реброва поможет разве что сумасшедшая реализация и везение. На наш взгляд, «Ювентус» на импульсе от возвращения мотивированного Роналду забьёт не меньше двух-трёх мячей, чего хватит для победы. Гол Криштиану, ясное дело, оценивается очень скромно (1.60). Будем выкручиваться.



Вариантов несколько, конкретный выбор зависит от вашей склонности к риску. Ставки попроще — П2 с форой (-1.5) за 1.76 и ИТБ 2 гола «Ювентуса» за 1.69. Коэффициенты в районе двойки — П2 + тотал больше 2.5 мяча за 1.92 и «туринцы забьют в каждом тайме» за 1.94.



Любители рисковать могут рассмотреть Х2 + обе забьют за дивные 2.53 и П2 в стартовые 30 минут за 2.25. Ждём от гостей агрессивного дебюта. Топ-клубы часто проворачивают такие трюки в ЛЧ со слабыми соперниками: стараются быстро получить преимущество, чтобы потом не тратить лишние силы.

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Два-три момента у хозяев наверняка появятся, так что гол венгров исключать не будем. Оборона у «Ювентуса» пока совсем не блещет, а Алекс Сандро, де Лигт и Демирал не сыграют из-за травм и дисквалификаций. В то же время у «Ференцвароша» есть парочка интересных бразильцев и два классных вингера (Нгуен с Зубковым), которые могут придумать гол из ничего.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Ювентус» 4 ноября 2020 года

«Ференцварош» уже прыгнул выше головы, впервые за 25 лет добравшись до группового этапа Лиги чемпионов. С топ-клубами тягаться тяжеловато, слишком уж велика разница в уровне исполнителей. У «Ювентуса» наконец-то вернулся Криштиану Роналду, уже отгрузивший два мяча «Специи». Теперь мотивированный португалец почти наверняка сыграет с первых минут. А это значит, что вероятность быстрого гола повышается.

Ставка: победа «Ювентуса» в стартовые 30 минут за 2.25.