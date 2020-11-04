«Челси» — «Ренн»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Челси» — «Ренн».



Ставка: победа «Челси» и 2-4 гола в матче за 2.00.



«В матче соперников «Краснодара» по группе мало сомнений в победе «Челси». Команда Фрэнка Лэмпарда весь сезон показывает очень яркую игру и помногу забивает. Обновленная линия атаки лондонцев уже хорошо сыграна и только улучшает свое взаимодействие, а вместе с ним – и эффективность. В самом начале сезона «синие» и пропускали предостаточно, но в четырех последних матчах «Челси» не пропустил ни одного мяча, забив за это время семь голов.



Думаю, «Ренну» будет сложно добыть хотя бы очко на «Стэмфорд Бридж», причем едва ли «синие» ограничатся только одним забитым мячом, как «Севилья». Мне кажется, «Челси» забьет два-три гола, а «Ренн» — не более одного мяча. Поэтому я выберу ставку на победу лондонцев при количестве голов от двух до четырех. При коэффициенте в ровно два эта ставка кажется мне вполне оправданной».

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