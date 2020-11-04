«Барселона» — «Динамо» Киев: видеотрансляция матча, прямой эфир, где смотреть

4 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Динамо» Киев. Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.11. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 33.0. Поставить на ничью предлагают за 13.25.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» Киев получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.56.



Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.65, на пенальти — за 2.30, на удаление — за 4.00.

«Барселона» — «Динамо» Киев. Прогноз: пионеротряд Луческу попал. С игры забьёт даже Месси! Киевляне остались без основного состава из-за вспышки коронавируса.