«Барселона» — «Динамо» Киев: видеотрансляция матча, прямой эфир, где смотреть

4 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Динамо» Киев. Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.11. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 33.0. Поставить на ничью предлагают за 13.25.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» Киев получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.56.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.65, на пенальти — за 2.30, на удаление — за 4.00.
- 4 ноября 2020
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:25
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30