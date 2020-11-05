Эксперты оценили шансы «Зенита» на выход из группы после ничьей с «Лацио»

4 ноября в Лиге чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Лацио» (1:1), а «Боруссия Д» разгромила «Брюгге» (3:0). Эксперты оценили шансы команд группы F на выход в плей-офф турнира.



Букмекеры считают фаворитом квартета «Боруссию Д». Поставить на выход «шмелей» в 1/8 финала Лиги чемпионов можно за 1.11.



Выход из группы «Лацио» оценивается коэффициентом 1.30. Сделать такую же ставку на «Брюгге» можно за 3.00.



Главный аутсайдер группы F – «Зенит». На выход команды Сергея Семака в плей-офф Лиги чемпионов установлен коэффициент 11.00. Пари на 1000 рублей может принести 11 тыс. рублей при удачном исходе.

Поставить на итоговое первое место «Зенита» в своём квартете можно с коэффициентом 26.00.

После трёх туров с 6 очками в группе F лидирует «Боруссия Д». Далее идут «Лацио» (5), «Брюгге» (4) и «Зенит» (1).



24 ноября «Лацио» примет «Зенит», а «Брюгге» сыграет с «Боруссией Д».