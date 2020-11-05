«Арсенал» — «Мольде»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы в Лондоне

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Мольде».



Ставка: победа «Арсенала» в 1 мяч за 3.76.



«Играют команды, которые лидируют в своей группе, набрав по шесть очков по итогам двух туров. Разумеется, «Арсенал» идёт в этой игре фаворитом, хотя норвежцы просто так без боя не сдадутся.



Если посмотреть на то, как «Арсенал» идёт в ходе этого сезона, то мы видим, что в большинстве случаев команда выигрывает с преимуществом в один мяч.



Поэтому против упертого «Мольде», который у себя дома идёт только с победами, я бы поставил на то, что «канониры» выиграют с превосходством в один мяч, а сама встреча получится низовой», — сказал Казаков.

«Арсенал» — «Мольде». Прогноз: с «МЮ» Артета разобрался, теперь очередь норвежцев «Арсенал» стартовал в Лиге Европы с двух побед. Третья снимет вопрос о попадании в плей-офф.