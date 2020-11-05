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«Милан» — «Лилль»: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги Европы

«Милан» — «Лилль»: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «Милан» — «Лилль».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Милан» — «Лилль». Один из самых любопытных матчей в Лиге Европы. Самое интересное, что команды ещё не проигрывали. «Милан» — это лидер Серии А, а «Лилль» несколько раз сыграл вничью, но в чемпионате Франции занимает второе место и на пару очков отстаёт от «ПСЖ».

Противостояние будет серьёзное. Мне кажется, что статусом фаворита обладает «Милан», который в этом сезоне показывает что-то невероятное. Есть фактор Ибрагимовича, поэтому «Милан» может выиграть, хотя и у «Лилля» есть солидные шансы на то, чтобы прервать великолепную серию «Милана».

На исход здесь сложно делать прогноз. Любой расклад может произойти. Я бы поставил на то, что обе команды забьют. И те и другие ярко действуют в атаке», — сказал Аксёнов.

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