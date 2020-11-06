«Сассуоло» — «Удинезе»: прогноз Александра Аксёнова на матч Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 7-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Сассуоло» — «Удинезе».
Ставка: победа «Сассуоло» за 1.97.
«Кажется, что «Сассуоло» постепенно начинает вызывать те же чувства и эмоции, которые в прошлом сезоне вызывала «Аталанта». Не самый яркий состав, но отличная тренерская работа, благодаря которой появились игровая стабильность, положительные результаты и индивидуальные достижения. И самое главное, есть не только эффективный, но и очень эффектный футбол.Именно по этой причине тёмно-зелёные на данный момент занимают второе место в турнирной таблице Серии А, уступая только великолепному «Милану». Плюс у «Сассуоло» отличный календарь на старте этого сезона — не было в соперниках грандов и нет еврокубков, на которые гранды сейчас отвлекаются.
Казалось бы, при таком раскладе у следующего соперника «Сассуоло» «Удинезе» не так много шансов. Команда имеет в активе всего одну победу, находится в зоне вылета. И, наверное, так оно и есть — шансов действительно не много. Поэтому поставлю на чистую победу «Сассуоло». Тем более что коэффициент на такой расклад весьма солиден.
Таким образом, мой прогноз на матч «Сассуоло» — «Удинезе» — чистая победа хозяев», — сказал Аксёнов.
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