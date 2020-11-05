«Сассуоло» — «Удинезе». Прогноз: Бога и Локателли оставят «Ювентус» с «Аталантой» позади

6 ноября состоится матч 7-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Удинезе». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Сассуоло» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех «Удинезе» оценён букмекерами коэффициентом 3.92. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.94.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Удинезе» 6 ноября
Букмекеры считают, что матч Серии А «Сассуоло» — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.
Анализ и прогноз матча 7-го тура Серии А «Сассуоло» — «Удинезе»» (06.11.2020)
Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.
Уже в пятницу в основных европейских чемпионатах пройдут по одному-два матча. В итальянской Серии А пришло время седьмого тура. Он откроется 6 ноября в Реджо-нель-Эмилии, где «Сассуоло» на стадионе «Читта-дель-Триколоре» примет «Удинезе». Начало — в 22:45 мск.
Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы. Хозяева — главный сюрприз старта сезона в чемпионате Италии. Они и прежде показывали бодрый футбол и много забивали, но высокие результаты на продолжительных отрезках не удерживали. А теперь всё совпало.
Поначалу повезло с календарём. В стартовых пяти турах попались сплошь середняки да аутсайдеры. «Кальяри» (1:1), «Специя» (4:1), «Кротоне» (4:1), «Болонья» (4:3) и «Торино» (3:3). На еврокубки эти команды определённо не претендуют, а по большей части ещё и испытывают серьёзные проблемы в обороне.
Однако в воскресенье удалось хлопнуть «Наполи» (2:0), да ещё и на выезде. Не без доли удачи, естественно. Подопечные Дженнаро Гаттузо гораздо чаще били по воротам (22:8 по ударам) и имели огромное количество стандартных положений. Однако Андреа Консильи в нужный момент подтащил, а судья в спорной ситуации не назначил пенальти в ворота гостей.
Всё это никак не отменяет заслуг чёрно-зелёных. Они отлично двигают мяч и умеют пользоваться свободными зонами. Непременно стоит отметить прекрасную физическую готовность, благодаря которой в нескольких поединках удавалось выцарапать нужный результат на последних минутах.
В общем, своё второе место «Сассуоло» заслужил. 14 очков в шести турах, два пункта до «Милана». На победу хозяев дают солидный коэффициент (больше двойки), поскольку накануне у трёх футболистов диагностировали коронавирус. Зато в строй вернулся шустный Джереми Тольян, переболевший инфекцией.
«Удинезе» в плачевном состоянии. Пять поражений в шесть встречах, четыре из которых — с разницей в один мяч. В оставшемся случае было 0:2 со «Специей», где не смогли дожать оппонента в большинстве и получили второй гол на 94-й минуте. То есть сетовать на невезение основания имеются.
Главная проблема подопечных Луки Готти — результативность. Пропускают по меркам аутсайдера они совсем немного, а вот пять голов за шесть туров — откровенно слабый показатель для довольно яркой в последние годы Серии А. Тут-то и начинается самое интересное.
За семь лет соперники пересеклись 14 раз, большё трёх голов зрители так и не увидели. «Удинезе» остаётся низовой командой, а после провального старта желание сыграть понадёжнее только усилится. Тем более на чужом поле. Потому града голов тут мы бы не ждали.
В то же время за очки хозяева наверняка зацепятся даже без трёх выпавших футболистов. На тотал меньше 3.5 мяча дают нестыдный коэффициент 1.63. Ставки посмелее — 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 2.18 и ИТМ 1 гола «Удинезе» за 2.26. Ждём чего-то вроде 2:1 или 2:0.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Удинезе» 6 ноября 2020 года
«Сассуоло» забрался на второе место в Серии А, а «Удинезе» потерпел пять поражений в шести турах. Хозяева очень много забивают, однако во всех 14 предыдущих очных встречах зрители увидели не более трёх голов. Чёрно-белые — низовой коллектив, а у фаворита три футболиста выпали из-за коронавируса. Это должно затруднить созидание.
Ставка: ИТМ 1 гола «Удинезе» за 2.26.
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