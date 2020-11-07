Швеция — Россия: на каком канале покажут, прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию

7 ноября во втором матче первого этапа Еврохоккейтура сборная Швеции сыграет с командой России. Встреча начнётся в 14:30 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».



Прогноз букмекерских контор на матч однозначен — фаворитом идут шведы.



В ставках на матч Швеция — Россия номинальные хозяева котируются с коэффициентом 2.04. Победу команды Игоря Ларионова букмекеры оценивают коэффициентом 3.22.



Букмекеры уверены, что матч Евротура Швеция — Россия 7 ноября получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.50, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.60. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.95.



Итоговый успех Швеции идёт за 1.68, а победа России — за 2.30.

Швеция — Россия. Прогноз: Ларионов, Амиров и Подколзин снова поставят Хельсинки на уши Сборная России начала Евротур с разгрома в матче со сборной Финляндии. То ли ещё будет.