«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: где смотреть онлайн-трансляцию матча, прямой эфир
8 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех «Ливерпуля» оценён букмекерами коэффициентом 3.64. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.46.
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