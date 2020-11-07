«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз: увы, Гвардиола. Клопп сохранит первое место в АПЛ

8 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех «Ливерпуля» оценён букмекерами коэффициентом 3.64. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 8 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.46.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Англии «Ман Сити» — «Ливерпуль» (08.11.2020)

Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.

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Уже в пятницу в основных европейских чемпионатах прошли по одному-два матча. Всё самое интересное состоится в выходные. На воскресенье, 8 ноября, в АПЛ запланированы четыре поединка. В 20:30 мск «Манчестер Сити» на «Этихаде» начнёт выяснять отношения с «Ливерпулем».



Естественно, это центральная игра тура, ведь встречаются два лучших клуба Англии по итогам минувшего сезона. Правда, проблем хватает с обеих сторон. Действующий чемпион страны продолжает страдать из-за потерь в центре обороны: ван Дейк выбыл надолго, Матип только на днях возобновил тренировки.



В результате пара центральных защитников меняется практически каждую встречу. Хорошего в этом мало, но позитивная тенденция проглядывается: в строй вернулся Наби Кейта, молодой Рис Уильямс чувствует себя вполне уверенно. Скорее всего, на «Этихаде» с первых минут выйдут Матип и Джо Гомес. Сочетание, естественно, неоптимальное, но вполне рабочее.

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Самое главное — 2:7 от «Астон Виллы» оказались разовой акцией. После осечки в дерби с «Эвертоном» (2:2) при сомнительном судействе красные только побеждают. Выиграли уже пять раз подряд: у «Аякса» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:1), «Мидтьюлланна» (2:0), «Вест Хэма» (2:1) и «Аталанты» (5:0).



Словом, подопечные Юргена Клоппа в порядке. 16 очков в семи турах АПЛ и чистое первое место в турнирной таблице. Плюс фактически решённый вопрос о выходе в плей-офф Лиги чемпионов: три победы из трёх возможных, ближайшие преследователи отстают на пять пунктов.



«Манчестер Сити» в Лиге чемпионов выступает столь же успешно, а вот на внутренней арене сплошной кошмар. Достаточно сказать, что до сих пор не удалось выиграть два раза подряд. Список осечек солидный — 2:5 от «Лестера», по 1:1 с «Лидс Юнайтед» и «Вест Хэмом». Даже победы даются с видимым трудом, без былого запаса.

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Вроде бы вернулся Эмерик Лапорт, а это внушительное усиление для центра обороны. Добыты три сухие победы подряд, хотя нельзя сказать, что у ворот Эдерсона всё спокойно. Моментов достаточно, просто соперники в завершающей стадии действовали нерасторопно. Ожидать подобной щедрости от «Ливерпуля» несколько наивно.



Диогу Жота стартовал на новом месте с места в карьер: клепает гол за голом, чувствует себя крайне уверенно. Фирмино, Салах и Мане тоже на месте. Даже удивительно, что букмекеры отдают столь заметное преимущество «горожанам». П1 идёт в районе двойки. Хозяева, конечно, добавили по сравнению с первыми неделями сезона, но не более того.



Кроме того, из-за травмы точно не сыграет Серхио Агуэро. Опытный аргентинец в больших матчах часто напоминает о себе, а тут придётся довериться Жезусу и Стерлигу. С учётом всех факторов возникает соблазн не мудрить и сыграть по коэффициенту. На Х2 дают прекрасные 1.94. На наш взгляд, это перебор.

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Пожалуй, игра пойдёт на три результата. Наличие проблем у «Ливерпуля» — медицинский факт, но победы над «Шеффилдом», «Марселем» и «Олимпиакосом» не позволяют говорить о выздоровлении подопечных Хосепа Гвардиолы. Настоящая проверка ещё впереди.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 8 ноября 2020 года

«Манчестер Сити» постепенно выбирается из кризиса, но на внутренней арене по-прежнему не блещет. До сих пор ни разу не выиграл в двух турах подряд, победы одерживает исключительно натужные. «Ливерпуль» тем временем дождался возвращения Наби Кейта и Фабиньо, расцвёл Диогу Жота. На наш взгляд, игра пойдёт на три результата. А потому коэффициент 1.94 на Х2 видится завышенным.



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет за 1.94.