«Химки» — ЦСКА: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Единой лиги ВТБ 9 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Единой лиги ВТБ «Химки» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-5.5) за 1.82.

«Перед началом сезона президент ЦСКА Андрей Ватутин назвал «Химки» фаворитом Единой лиги ВТБ и претендентом на «Финал четырёх» Евролиги. Состав жёлто-синих пополнили несколько известных исполнителей, вот только пока всё валится из рук. Результаты не просто слабые — кошмарные.



Причём по всем фронтам. В Единой лиге ВТБ добыты две победы при четырёх поражениях. Обыграли «Енисей» и «Калев» (справедливости ради, более чем уверенно). Неудачи с «Зенитом» и «Нижним Новгородом» — это ещё ладно, а вот проваленные концовки с «Астаной» (88:89) и «Автодором» (82:85) навевают тоску.



В Евролиге полный ужас — одна победа из семи возможных. Поначалу приходилось играть вшестером из-за коронавируса. Получалось вполне достойно: молодые баскетболисты заявили о себе, опытный Вячеслав Зайцев выдал несколько ярких матчей. Однако дальше лидеры вернулись, а ситуацию переломить не удалось.



У ЦСКА тоже есть проблемы, хотя куда менее значительные. Да и результаты приятнее: в Единой лиге ВТБ 4-1, в Евролиге 4-3. Красно-синие не проигрывают с 22 октября, когда в овертайме уступили «Црвене Звезде» (84:86 ОТ). С тех пор разнесли «Енисей» (109:60) и добыли две победы в Евролиге.



На своём паркете разобрались с «Валенсией» (84:75), а в пятницу хлопнули в Греции «Панатинаикос» (89:83). По отдельным исполнителям есть вопросы, но в целом «армейцы» сейчас выглядят солиднее. Преимущества в свежести ни у кого быть не должно, предыдущие матчи провели 6 ноября на выезде.



Спорить с линией букмекеров сложно. Швед и Макколум нестабильны, Куртинайтис продолжает разочаровывать и отдавать концовки. Вполне возможно, что через пару месяцев «Химки» сыграются и выйдут на новый уровень, однако на данный момент ЦСКА банально выглядит целостнее.



П2 с форой (-5.5) за 1.82 смотрится неплохо, альтернатива — ИТМ 80.5 очка «Химок» за 1.83. Москвичи потихоньку добавляют в защите, да и отработать по Алексею Шведу здесь есть кому. Высокой результативности от проблемных хозяев не ждём».