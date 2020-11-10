ЦСКА — «Спартак»: где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале покажут матч

10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Спартак». Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.58, успех «Спартака» идёт за 5.75.



Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» 10 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.91, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.09. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.10. Гол на первой минуте идёт за 14.50.



Итоговый успех ЦСКА оценён в 1.27, победа «Спартака» с учётом дополнительного времени и буллитов оценена в 3.70.



Гол Антона Слепышева идёт за 3.55, гол Йори Лехтеря — за 4.00.

ЦСКА — «Спартак». Прогноз: Знарок, Гудачек и Широков закроют Слепышева в дерби КХЛ Красно-белые набрали очки в девяти из десяти предыдущих матчей.