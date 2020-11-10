«Йокерит» — СКА: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» — СКА.
Ставка: СКА не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 1.83.
«У финнов накануне снова начались проблемы с коронавирусом. Уже в третий раз за сезон. Инфекцию диагностировали у трёх хоккеистов, хотя имена не уточняются. Впрочем, на этот раз обошлось без ухода на карантин и переноса матчей. «Шуты» подтянут молодёжь и выйдут на лёд.
Собственно, мощнейший перевес в котировках в сторону гостей объясняется именно этим. На победу СКА в основное время дают всего лишь 1.62. Надо сказать, что петербуржцы даже после возвращения лидеров (а заодно Валерия Брагина на скамейку) не могут обрести стабильность.
Лезть в большие форы не рискнём. Шансы СКА действительно выше, но три хоккеиста основной обоймы — это не самая страшная потеря, так что борьбу хозяева наверняка навяжут. А с обороной у санкт-петербуржцев стабильно возникают трудности. Думается, свои два гола хозяева найдут.
Самый очевидный вариант — тотал больше 5 шайб за 1.67. В 11 последних матчах команды как минимум достигали этой планки, а в восьми случаях пробивали её. «Йокерит» в принципе не играет от обороны, так что даже на фоне кадровых потерь хозяева вряд ли откажутся от фирменного хоккея.
Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите Х2 + тотал больше 4.5 гола за 1.83. СКА традиционно удачно играет с «джокерами», а отсутствие трёх игроков только увеличивает шансы «армейцев» набрать очки".
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